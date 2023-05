Stiri pe aceeasi tema

- Ziua cea mare pentru Gina Pistol și Smiley a sosit! Cei doi iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu, iar Gina Pistol a oferit cateva detalii despre bijuteriile pe care le va purta astazi. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a marturisit ca ii va lasa moștenire fiicei sale cerceii. Iata cat de frumoși…

- Nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Iata ce meniu vor avea! Smiley și Gina Pistol se pregatesc de nunta dupa aproximativ șapte ani de relație. Cei doi iși vor uni destinele pe data de 27 mai. Fericitul eveniment va avea loc la un local exclusivist din Snagov, iar pregatirile sunt in toi. Se pare ca va…

- Mai este puțin pana cand Smiley și Gina Pistol se vor casatori, iar de curand, artistul a marturisit in ce stadiu sunt cu pregatirile, dar și ce tradiții vor respecta in ziua cea mare. Cantarețul s-a gandit deja și la destinația pentru petrecerea burlacilor, una atipica.

- Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și alesul inimii ei sunt in focul pregatirilor pentru nunta in aceste momente. Insa, in urma cu doar cateva ore, Gina Pistol a pus pe pauza perioadei aglomerata pentru a exprima ce loc important are Smiley in viața ei! Iata ce cuvinte a ales!

- Smiley și Gina Pistol nu au dezvaluit toate surprizele de care vor avea parte invitații, dar au oferit cateva detalii importante. Meniul va fi unul combinat, cu mancare tradiționala, dar și bucate alese din bucataria internaționala. Iar de pregatirea preparatelor se vor ocupa cei trei chefi, Sorin Bontea,…

- Gina Pistol și Smiley vor ajunge in fața altarului in numai cateva saptamani. Cele doua vedete au de organizat un eveniment de amploare in doar cateva saptamani, iar unul dintre cele mai importante aspecte de la orice nunta este meniul. Smiley a dezvaluit ca din meniu nu au cum sa lipseasca sarmalele.…

- Gina Pistol și Smiley se pregatesc de cel mai important eveniment al vieții lor de cuplu, aranjand ultimele pregatiri pentru nunta ce va avea loc in doar cateva saptamani. Deși fanii blondinei s-ar fi așteptat ca bunul ei prieten, chef Catalin Scarlatescu, sa fie cel care sa le pregateasca meniul de…

- Este prilej de mare bucurie in showbiz-ul romanesc! Smiley și Gina Pistol se casatoresc! Cei doi parteneri s-au așezat din nou pe banca marturisirilor, acolo unde, in urma cu doi ani anunțau ca vor avea un copil, și dau o noua veste mare! Iși anunța fanii din mediul online ca vor deveni soț și soție.…