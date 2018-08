Stiri pe aceeasi tema

- In primele imagini de la nunta fiului lui Liviu Dragnea, apare și iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase. Tanara de 25 de ani a fost imbracata intr-o rochie de culoare bluemarin. Primele imagini de la nunta lui Valentin Dragnea au fost realizate in sediul Primariei. Irina Tanase a aparut…

- Cununia religioasa intre Valentin Dragnea si Gina Tatulescu era programata sa aiba la biserica Sf. Elefterie din Capitala. In ultimul moment a fost schimbata locatia, cea mai probabila fiind cea a manastirii Snagov. La petrecere sunt asteptati aproximativ 1.000 de invitati si se vorbeste ca nu va exista…

- Mai mulți jurnaliști și cațiva protestatari s-au strans, duminica, la Biserica Elefterie din Capitala, acolo unde trebuie sa aiba loc cununia religioasa dintre fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, și iubita lui Gina Alexandra. Deși in invitația oficiala a nunții fiului liderului PSD scria…

- Evenimentul anului in politica romaneasca! Duminica, 26 august, Ștefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se insoara. Marea petrecere va avea loc la Palatul Snagov.Șeful cel mare și-a invitat toți „coloneii”, iar greii din PSD vor fi nevoiți sa bage mana adanc in buzunar, conform unor…

- „Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii uram „La mulți ani!”, cu executare! Atat lui, cat si lui „Daddy” Liviu Dragnea! Ne intalnim cu toții la ora 17:30 la Biserica Sfantul Elefterie. Dupa cununia religioasa, stabilim daca mergem și la Snagov, unde are loc nunta, la care vor participa toți greii…

- Valentin Ștefan Dragnea, fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea, și-a mutat domiciliul in București, intr-o casa parohiala situata chiar in spatele Bisericii Sf. Elefterie. Luarea in spațiu a fiului lui Liviu Dragnea a fost facuta cu voia Bisericii Ortodoxe Romane. Valentin Dragnea nu locuieste in…

- Tanarul milionar Valentin Dragnea (29 de ani), fiul liderului PSD Liviu Dragnea, isi va uni destinul cu Gina Alexandra, fata pe care o iubeste de mai bine de 5 ani. Palatul Snagov, fost palat regal, construit in anii 1930, pentru Printul Nicolae al Romaniei, pe malul lacului Snagov, este acum unul dintre…

- Tanarul Valentin Dragnea iși va uni destinul cu Gina Alexandra, fata pe care o iubește de mai bine de 5 ani, scrie libertatea.ro. Nunta celor doi va avea loc la unul dintre cele mai elegante localuri din apropierea Capitalei, Palatul Snagov, fost palat regal, construit pentru Prințul Nicolae al Romaniei.…