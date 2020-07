Stiri pe aceeasi tema

- O nunta a unei verisoare a Simonei Halep, desfasurata pe terasa unui restaurant din municipiul Constanta, cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprita, duminica seara, de politisti si jandarmi...

- Garda de Mediu se afla, miercuri, in control la padurea aflata in proprietatea familiei lui Florin Cițu, informeaza Antena3. Potrivit declarației sale de avere, Florin Cițu deține impreuna cu fratele sau 75 de hectare de padure din comuna Voineasa, județul Valcea. Antena 3 a aratat ca pamantul deținut…

- Un tanar din Alba a fost retinut de politisti dupa ce a publicat pe internet un videoclip in care arata cum schingiuie o pisica, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au…

- Decizia Arhiepiscopiei Tomisului de a oficia in aceasta noapte Slujba de Inviere și de a oferi credinciosilor Lumina Invierii, la fel ca in noaptea de Pasti, este luata exclusiv in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral doar de ierarh si de acest for bisericesc local, afirma…