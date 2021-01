Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, a donat 250.000 de lire sterline pentru lupta impotriva saraciei in orasul englez in care activeaza ca antrenor, potrivit news.ro. Clubul Wolverhampton a lansat, joi, proiectul Feed Our Pack, care are ca scop reducerea efectelor saraciei…

- Deși cu vaccinul pe masa, cercetatorii inca sunt in cautarea unor tratamente care sa diminueze efectele produse de maladie. O echipa științifica a identificat ”o noua arma” impotriva noului virus, care este „de 30 de ori mai puternica decat Remdesivir”. Cercetatorii au gasit o noua arma impotriva COVID-19…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Medicul roman Radu Lupescu a fost decorat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru contribuția adusa la lupta impotriva noului coronavirus. Decretul de decorare cu Ordinul național al Meritului a fost publicat in Jurnalul Oficial al Franței.

- Liverpool a obținut o victorie confortabila in Premier League, 4-0 cu Wolverhampton, egaland-o la puncte pe Tottenham in fruntea clasamentului. Cu 2.000 de fani prezenți in tribunele stadionului, Liverpool a caștigat cu o lejeritate surprinzatoare meciul cu trupa lui Nuno Espirito Santo. Primul gol…

- Edilul Clujului a oferit declarații de presa dupa exprimarea votului la o secție din Cluj-Napoca. Boc a votat cu „partidul care ofera locuri de munca și lupta împotriva saraciei”. „Aș vrea sa le mulțumesc clujenilor pentru…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj gazduiește timp de doua saptamani o expoziție de pictura dedicata celor din linia intai. Expoziția este semnata de Oara Larisa Mutu Mindoiu, pompier in cadrul ISU „Drobeta” Mehedinți, și a fost vernisata chiar de 1 decembrie.…

- COMUNICAT DE PRESA Mediul privat lupta alaturi de medicii clujeni impotriva Covid-19. Termo Express a donat spitalelor din prima linie manere antimicrobiene Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020 Compania clujeana Termo Express