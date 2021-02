Numirile politice ale PNL de la Apele Române se întorc ca un bumerang și lovesc dur! DNA ia la puricat instituția In urma dezvaluirilor celor de la Recorder, care arata cum PNL și-a pus oamenii, mai mult sau mai puțin pregatiți, in funcții de conducere la Sistemele de Gospodarire a Apelor din țara, procurorii DNA s-au autosesizat și au luat la puricat sediul central. La Bistrița este inca liniște, deși și aici s-au schimbat șefii imediat dupa ce PNL a ajuns la putere. Jurnaliștii de la Recorder au dezvaluit cum odata ce PNL a preluat puterea, la Sistemele de Gospodarire a Apelor și la Administrațiile Bazinale din țara s-au instalat liberali. Este o practica veche, de care se știe. Ce au scos in evidența… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, referitor la scandalul angajarilor de la Apele Romane semnalat de Recorder.ro, ca in maximum doua saptamani va incepe„o analiza punctuala” a numirilor de la aceasta instituție care are un rol esențial in cazul inundațiilor. Demnitarul UDMR a mai susținut,…

- Scandalul de la Apele Romane ia amploare. Conform Romania TV, DNA a descins la Apele Romane, acolo unde o fosta ospatarița, fara experiența, a fost angajata la departamentul care se ocupa de apararea contra inundațiilor. Prim-ministrul Florin Cițu a trimis Corpul de Control al premierului la Administrația…

- "In urma informațiilor aparute in spațiul public, am cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului sa investigheze situația de la Apele Romane. In mandatul meu, așa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competența și transparența.Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu funcții de conducere,…

- O tanara care a lucrat ca ospatarita, apoi a fost, pe rand, manager de cafenea, manichiurista si, vreme de trei zile, angajata la Primaria Vatra Moldovitei și care spune ca a terminat Facultatea de Chimie este unul dintre cei mai proaspeti angajati ai Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad. Jurnalistii…

- Politizarea Apelor Romane: Apele Romane, instituție care administreaza aproape toate raurile și lacurile de acumulare ale țarii și care este responsabila cu apararea impotriva inundațiilor, a fost transformata intr-o feuda de partid, in care angajarile se fac fara niciun criteriu de competența, potrivit…

- Dupa ce s-au certat in spatele ușilor inchise in timpul negocierilor pentru ciolanul guvernarii la nivel național (ministere, miniștri și primii secretari de stat), etapa a doua a negocierilor dintre PNL și USR-PLUS aduce deja primele altercații. Roman sare la… palaria ministrului sanatații! Recent,…

- Mihai Gotiu, fost senator USR, transmite ca joi va fi audiat la DNA Targu Mures pentru a da declaratii, in calitate de martor, in dosarul taierilor de paduri din Muntii Gurghiului. „Joi voi fi audiat la DNA, in acest dosar, investigatia fiind deschisa in urma sesizarii penale pe care am depus-o la sfarsitul…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Mihai Goțiu anunța ca a fost citat de DNA intr-un dosar, in calitate de martor, privind taierile ilegale de lemn din Munții Gurghiului."E unul dintre cazurile pe care le urmaresc inca din 2018, cand am depus primele interpelari și sesizari oficiale legate de taierile…