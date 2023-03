Parlamentarii USR si Forta Dreptei au anuntat, joi, ca au contestat la Curtea Constitutionala numirea Monicai Gubernat in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, respectiv a Cameliei Pricopie in functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit de la Curtea de Conturi, anunța Agerpres. „PSD si PNL trateaza Parlamentul ca pe propria mosie, asa cum fac si cu Romania. La votul de miercuri pentru sefia CNA si conducerea Autoritatii de Audit de la Curtea de Conturi nu au avut suficienti oameni in sala pentru vot, dar au mers mai departe, in ciuda solicitarii USR de a fi verificat…