Numiri politice în MAI. Claudia Benchescu ocupă mai multe funcții în Consilii de Administrație Claudia Benchescu este un personaj controversat din Partidul Național Liberal, dat fiind faptul ca a fost casatorita cu Mihai Voicu, fiind mai tanara cu 19 de ani fața de el, insa nunta ar fi avut loc in urma unei creșteri ierarhice in partid, spun surse politice. In prezent, este Subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne și ocupa alte 3 funcții in mai multe Consilii de Administrație. In anul 2020, Claudia Benchescu, soția liberalului Mihai Voicu, a fost numita subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, la „solicitarea ministrului afacerilor interne" Marcel Vela.

