- Un barbat de 47 de ani din comuna argeseana Calinesti, suspectat ca a primit bani pentru a influenta angajarea unor persoane la o unitate medicala, a fost retinut pentru trafic de influenta, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Firma de transport Trans Ligius apartinand sefului Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) Timis a fost amendata cu suma de 7.250 de lei. Sanctiunea a fost data chiar de inspectorii ISCTR, pentru supratonajul unui camion. Eveniment rarisim pentru Romania intamplat chiar…

- Un agent de politie din cadrul IPJ Olt, sef al unui post de politie din judet, a fost arestat preventiv pentru luare de mita si trafic de influenta, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea o suma de bani pentru solutionarea favorabila a unui dosar penal. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Reprezentantii Autoritatii Judetene de Transport impreuna cu cei ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier au verificat modul de prestare al serviciului public de transport persoane prin curse regulate in trafic pe ruta Constanta ndash; Navodari.Consiliul Judetean Constanta prin…

- Politisti si inspectori de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier au verificat, in perioada 2 noiembrie - 13 decembrie, 66.432 de autovehicule si au aplicat 30.763 de sanctiuni contraventionale, in cadrul unei actiuni, la nivel national, pentru prevenirea accidentelor rutiere…

- Mașinile se deplaseaza cu mare dificultate in anumite zone din județul Constanța din cauza viscolului și a zapezii care s-a depus in cantitați considerabile. In anumite zone a fost nevoie sa se imprastie pe carosabil material antiderapant, respectiv nisip si sare. „In judet se circula in conditii de…

- Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Buzau, in colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, a efectuat acțiuni de control in trafic care au vizat creșterea siguranței rutiere, precum și protejarea sectoarelor de drumuri naționale care tranziteaza Romania…