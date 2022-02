Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, pana marti seara, vantul va continua sa aiba intensificari in 30 de judete din estul, centrul, sudul si sud-estul tarii, precum si in zonele de munte, fiind emis Cod galben. In Carpatii Meridionali si de Curbura, mai ales la altitudini mari, va fi viscol, pana miercuri dimineata.…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 ianuarie, ora 10 – 15 ianuarie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacau, Vaslui și Vrancea In intervalul menționat, local in zona de munte vantul va avea…

- Conform Comisiei Europene, sapte regiuni din Romania se numara printre cele mai defavorizate din UE. Capitala ramane fara proiecte prin ajutor de stat din acest an. ”Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru cresterea sprijinului si intensitatilor de finantare cu componenta de ajutor de stat,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 18.20 , traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Botosani, Bihor, Galati, Suceava, Neamt,…

- In primele zece luni ale anului 2020, DGRFP Iasi a colectat 12,65 miliarde de lei. In aceeasi perioada a anului curent incasarile au fost de 14,8 miliarde de lei. Suma care a intrat in vistieria statului in urma incasarilor Finantelor iesene in primele zece luni ale anului 2021 este cu pana la 19- mai…

- Una dintre cele mai periculoase bacterii, care poate afecta inclusiv sistemul nervos, a fost descoperita la preparate din carne produse de catre societatea ieseana Marcel SRL, din comuna Rachiteni. Producatorul local a initiat retragerea de la comercializare a produselor Muschi Tiganesc si Urechi Snacks,…

- O alerta meteo de vreme severa a fost emisa de meteorologici marți dimineața și va ramane in vigoare pana miercuri la ora 18.00. Specialiștii ANM au anunțat cod galben de ninsori in peste 20 de județe din țara. Moldova se afla deja sub nameți, la fel și zonele de munte unde zapada este viscolita. Alerta…