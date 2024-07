Stiri pe aceeasi tema

- Sidicalistii din Ministerul Afacerilor Externe au reclamat, miercuri, ”umilirea publica” a profesionistilor din diplomatie prin numirea unui medic ginecolog in functia de consul general al Romaniei la Bilbao. Este vorba de timisoreanca Bianca Gavrilita, fost deputat PSD si sefa a Organizatiei de Femei…

- Fosta deputata PSD Bianca Gavrilița, de profesie medic ginecolog, este noul consul general al Romaniei in Bilbao, Spania. Cu tata iordanian și mama romanca, vorbitoare de araba și engleza, Gavrilița susține ca deși, din exterior, „aparent” nu exista o legatura intre profesia de medic și cea de consul,…

- Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui medic ginecolog Conform portalului instantelor de judecata, dosarul are ca obiect intreruperea cursului sarcinii Art. 201 NCP , in cauza, fiind constituite trei parti civile.Momentan, instanta nu a stabilit un termen de judecata pentru…

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Noul comisar pentru Aparare ar urma sa-și inceapa activitatea in cadrul urmatoarei Comisii Europene. Șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat ca va inființa portofoliul pentru Aparare daca va caștiga un al doilea mandat la conducerea executivului comunitar, dupa alegerile de duminica. In contextul…

- Virgil Laurențiu Gaman a revenit pe funcția de secretar general in Ministerul Agriculturii. Decizia privind reluarea activitații de catre Gaman in funcția publica de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 455/2024. Virgil Laurențiu…

- MAE: 915 secții de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice si Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 sectii de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. MAE informeaza intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice si Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 sectii de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Cele mai multe vr fi organizate in Italia (150 de sectii), Spania (147 de sectii) și Marea Britanie…