- Locul Republicii Moldova este in marea familie europeana, iar Franța o va sprijini pe aceasta cale. Declarația a fost facuta de președintele Adunarii Naționale de la Paris, Yael Braun-Pivet, in plenul Parlamentului de la Chișinau, conform deschide.md.”R. Moldova se transforma, se modernizeaza, se…

- Președinta Adunarii Naționale a Franței, Yael Braun-Pivet, a transmis un mesaj de susținere a Republicii Moldova, in discursul rostit in ședința de vineri a Parlamentului Republicii Moldova. „Moldova face parte din marea familie europeana. Țara dumneavoastra iși are locul in Europa, este sortita sa…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Liderii Grupului celor Sapte (G7) natiuni au cerut sambata dezvoltarea si adoptarea unor standarde tehnice internationale de incredere pentru inteligenta artificiala (AI), in timp ce parlamentarii tarilor bogate se concentreaza pe noua tehnologie, scrie Reuters, citate de Hotnews și News.ro. In timp…

- In timp ce liderii G7, reuniti la Hiroshima, Japonia, au recunoscut ca abordarile pentru atingerea ”viziunii comune si obiectivului unei IA de incredere pot varia”, ei au spus intr-un comunicat ca ”guvernanta economiei digitale ar trebui sa fie actualizata in continuare in conformitate cu valorile noastre…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni, 15 mai, un turneu in Ucraina, in Rusia si in alte orase europene in cadrul unei calatorii despre care Beijingul afirma ca urmareste sa discute o ”reglementare politica” a crizei ucrainene,…

- Tensiuni din ce in ce mai mari intre Franța și Italia. Ministrul de Externe italian și-a anulat in ultimul moment vizita oficiala programata la Paris; marul discordiei - chestiunea imigranților.

- Declarațiile facute de Lu Shaye, ambasadorul Chinei, la postul de televiziune LCI, au fost calificate ca ”inacceptabile” de catre șeful diplomației europene, Josep Borrell. Uniunea Europeana, a spus el, ”nu poate decat sa presupuna ca aceste declarații nu reprezinta poziția oficiala a Chinei”. Este…