NUMIREA SĂPTĂMÂNII Adrian Niță, noul prefect de Neamț Pentru ca a reușit sa reziste ani in jurul lui Ionel Arsene și a convins pe cei din jurul acestuia ca este omul potrivit sa le protejeze interesele din zona Prefecturii. Tanar și cu perspective politice reale, noul prefect da acum un examen al maturitații, pentru ca funcția vine la pachet și cu unele obligații care sunt peste cele de partid. Și care este greu sa le ignori, daca vrei un viitor in aceasta zona. Ramane de vazut cu cat talent va reuși sa imbine dorințele celor care l-au propulsat in funcție cu cerințele funcției. The post NUMIREA SAPTAMANII Adrian Nița, noul prefect de Neamț appeared… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

