Numirea noilor șefi de la ASF a intrat în linie dreaptă Coaliția PSD-PNL a stabilit numele viitorului președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara. Procedura pentru numirea și investirea de catre Parlament a viitoarei conduceri a Autoritații de Supraveghere Financiara intra in linie dreapta. Dupa cum PUTEREA a anunțat inca din data de 12 noiembrie , coaliția PSD-PNL oficializeaza numele viitorului președinte al Autoritații, funcție care revine PSD, dupa un mandat deținut de Nicu Marcu. In scurt timp, Parlamentul va nominaliza și va investi in plen toata conducerea ASF. Cert este ca președintele Autoritații va fi Alexandru Petrescu, numire facuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul pentru numirea conducerii ASF, care trebuia sa aiba loc in cursul zilei de maine, s-a amanat. Principalele motive sunt ca PNL nu a venit cu propunerea pentru primvicepreședinte și PSD inca nu a venit cu propunerea de vicepreședinte in domeniul asigurarilor. Pana la momentul actual, doar doua nume…

- Lupta pentru cele cinci posturi de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta, iar actualul președinte Nicu Marcu, dar și un ex-președinte, Leonard Badea, trag sforile sa preia din nou fraiele instituției. Unde sa te duci cand nimeni nu te vrea Actualul președinte…

- Lupta pentru posturile de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta și deja partidele parlamentare au decis, in mare, pe cine vor trimite in bordul acestei instituții. Zilele lui Nicu Marcu la conducerea ASF sunt pe sfarșite și odata cu el vor pleca și cei…

- Guvernul a aprobat, joi, Hotararea privind acordarea unui sprijin de urgența pentru sectorul vegetal – cereale și semințe de oleaginoase. Sprijinul unitar excepțional este acordat sub forma de grant și are o valoare de 2 lei/litru de motorina. Ajutorul se aloca pentru o cantitate totala de 152,4 milioane…

- Deputatul satmarean USR Radu Panait va ocupa o noua funcție in aceasta sesiune parlamentara. Anunțul a fost facut de acesta pe pagina sa de socializare. ”Incepand de azi, voi ocupa funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților. Mulțumesc pentru susținerea…

- Coalitia de guvernare a agreat, de principiu, varianta majorarii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie, susține Ministrul de Finante, Marcel Bolos. Cat despre ceea ce se va intampla de la 1 ianuarie 2024, totul va depinde de modul in care vor evolua lucrurile in coalitie. Boloș a ținut…

- Politele RCA pot fi cumparate in avans cu doua luni dupa modificarea Normei 20, iar denuntarea politelor Euroins ar putea fi prelungita cu 90 de zile, a declarat Valentin Ionescu, seful Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres. “Proiectul de norma…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, se declara ferm convins ca și in mandatul 2024-2028 la guvernare va fi tot Coaliția PSD-PNL. ”Sunt convins si am incredere in capacitatea romanilor de a vedea exact cine isi doreste bunastarea acestui popor iar coalitia la guvernare, PNL-PSD, sunt convins ca are…