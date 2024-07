Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare care a reaprins temerile in Europa, Donald Trump l-a selectat pe JD Vance ca partener de cursa lunga. Mai exact, Vance va fi vicepreședinte, daca fostul președinte va caștiga un nou mandat la Casa Alba.

- Ce ar putea insemna un vicepresedinte Vance pentru Europa? De la Germania "idioata" la Marea Britanie "islamista", POLITICO a facut o selectie a unor declaratii pe care senatorul le-a facut in decursul timpului despre Batranul Continent. Senatorul J.D. Vance, pe care Donald Trump si l-ar dori vicepresedinte…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, este gata sa acționeze „imediat” ca negociator de pace in razboiul dintre Rusia și Ucraina, daca va fi ales in noiembrie, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-o scrisoare adresata liderilor UE, citata…

- O mare parte din Europa era deja panicata de un al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump, de teama ca SUA ar putea taia ajutorul militar pentru Ucraina daca va caștiga in alegerile din noiembrie. Apoi, Trump l-a ales pe J.D. Vance pentru poziția de vicepreședinte - un „dezastru” pentru Ucraina…

- Premierul olandez in exercitiu, Mark Rutte, a asigurat ca viitorul guvern, in care un rol esential il va juca extrema dreapta, dar in care se va regasi si partidul sau, va mentine linia politica actuala in chestiunile de politica externa, precum UE, NATO sau sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia.“In…

- Donald Trump a trecut deja la amenintari! Fostul lider al SUA spune ca va taia ajutorul pentru Ucraina inainte de a prelua Casa Alba ca președinte ales. Trump a criticat vehement ajutorul american acordat Ucrainei, la un miting electoral in Detroit, pe 15 iunie. L-a atacat pe Zelenski Trump l-a descris…

- Vice-ministrul polonez al apararii, Cezary Tomczyk, a confirmat miercuri ca Ucraina este libera sa foloseasca cum doreste impotriva teritoriului rus armele pe care i le ofera Polonia si le-a cerut celorlalte state ce furnizeaza ajutor militar Kievului in razboiul cu Rusia sa procedeze la fel, informeaza…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a adoptat sambata un nou pachet de sprijin pentru Ucraina in valoare de peste 60 de miliarde de dolari, dupa luni de blocaj. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a facut luni apel la omologii sai din Uniunea Europeana sa nu se relaxeze in privinta…