Stiri pe aceeasi tema

- PNL ataca la CCR numirea lui Iordache la conducerea Consiliului Legislativ Florin Iordache. Foto: Arhiva. PNL va ataca la Curtea Constitutionala numirea social-democratului Florin Iordache, fost ministru al justitiei, la conducerea Consiliului Legislativ. Liderul deputatilor liberali, Florin…

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Declarația vine la scurt timp dupa ce și USR a anunțat ca ataca la CCR numirile din Consiliul Legislativ. „Grupul parlamentar…

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca grupurile parlamentare ale partidului vor ataca la Curtea Constitutionala numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Si liderul USR Dan Barna a facut un anunt similar si a precizat ca votul in plenul reunit al…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Este vorba de social – democratul Florin Iordache, ales presedinte al Consiliului Legislativ, și senatorul USR, Edward Dirca,…

- Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza la CCR numirile facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege.Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul…

- „Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute ieri de parlament, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face…

- Grupurile parlamentare ale USR au anunțat ca vor sesiza Curtea Constituționala pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. Conform USR, candidații nu au intrunit numarul de...

- Premierul Ludovic Orban a criticat votarea in Parlament a lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, afirmand ca fostul ministrul PSD al Justiției a fost votat de USR. In replica, președintele USR Dan Barna a respins categoric orice blat: "Este absurd"."Dupa cum arata rezultatele,…