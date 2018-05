Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul John McCain, personalitate marcanta a Partidului Republican din Statele Unite si el victima a torturii in inchisorile nord-vietnameze, a lansat miercuri un apel la respingerea numirii Ginei Haspel la conducerea CIA din cauza controversatului sau rol in programe de tortura, relateaza AFP,…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, înca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson…

- Trei studenti la cinema, dati disparuti de cinci saptamani, au fost asasinati de o grupare criminala, trupurile lor fiind dizolvate in acid, au anuntat luni autoritatile judiciare din statul Jalisco, in vestul Mexicului, relateaza AFP si Reuters. Cei trei studenti au disparut in timp ce se intorceau…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Nereguli mari la alegerile pentru șefia FRF. Contracandidații lui Burleanu nu știu numarul votanților. Comentand pe Facebook un articol aparut in gsp.ro, Marcel Pușcaș, unul dintre cei patru candidați la alegerile de miercuri, se plange ca nu a fost informat, de catre cei care organizeaza alegerile,…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

