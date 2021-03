Numirea directorilor băncilor, după placul BCE Banca Centrala Europeana a anuntat ca institutiile financiare ar trebui sa solicite o reactie inainte de a-si numi directorii generali. Principalului organism de reglementare de varf din regiune adopta o viziune mai dura asupra modului in care sunt conduse bancile. BCE va recomanda ca institutiile financiare sa furnizeze evaluari adecvate inainte de a face numirile, […] The post Numirea directorilor bancilor, dupa placul BCE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

