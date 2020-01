Stiri pe aceeasi tema

- Ana Gutu a fost numita in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Republica Moldova, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Ana Gutu este profesor universitar in Chisinau si a fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost…

- Vicepresedintele Partidului Unitatii Nationale (PUN) Ana Gutu a fost numita secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Romania. Despre aceasta a anuntat pe Facebook europarlamentarul Eugen Tomac.

- Consilierii premierului Ion Chicu au reacționat la declarația prim-ministrului roman Ludovic Orban, care a declarat recent ca Guvernul de la Chișinau nu poate fi considerat „un partener serios”.

- Președintele Republicii Moldova a participat, vineri, la recepția oferita de Ambasada Romaniei de la Chișinau cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie.Dupa ce s-a intalnit cu oficialii romani, Igor Dodon a transmis un mesaj pe Facebook.”Am adresat intregului popor roman felicitari si urari de bine,…

- Deputatul PNL de Ilfov, Daniel Gheorghe, face o analiza dura a situației politice din Basarabia, aratand ca, astazi, prin caderea guvernului Maia Sandu, celalalt stat romanesc se va indeparta și mai mult de Romania și integrarea europeana.”Guvernul de la Chișinau a cazut. De azi incolo…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Liderul PMP Eugen Tomac a anunțat, intr-o filmare postata pe Facebook, ca a votat la alegerile prezidentiale din 2019 la o sectie din Chisinau, Republica Moldova. ALEGERI...

- Liderul PMP Eugen Tomac a votat la alegerile prezidentiale din 2019 la o sectie din Chisinau, Republica Moldova. Acolo, acesta a explicat ca este important ca romanii care traiesc peste Prut sa dea un mesaj, ca „indiferent de vremurile politice pe care le traverseaza Republica Moldova, exista si oameni…

- Șefa PSD sector 2 Rodica Nassar a anunțat, pe Facebook, ca își da demisia de pe 6 noiembrie din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Sanatații. ”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astazi am încheiat…