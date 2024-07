Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara a anunțat astazi ca noul președinte al consiliului de administrație al Politehnicii Timișoara este Simon Pescari, prorector conferențiar in cadrul Universitații Politehnica. Acesta s-a intalnit de dimineața cu jucatorii, cu care a vorbit despre viitorul echipei. Conform mesajului…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri un nume cu greutate care paraseste echipa. E vorba de capitanul Cristian Bocsan, care se alaturase clubului in ianuarie 2021! Directorul executiv Costel Pantilimon a admis ca exista probleme la club, mai multi jucatori fiind neplatiti de aproape doua luni de zile.…

- Fostul internațional roman Iosif Rotariu va antrena echipa de fotbal Gloria Bistrița. Acesta ii ia locul lui Adrian Falub, la care a renunțat clubul chiar luna aceasta. Deocamdata, clubul nu a anunțat și cine ii va lua locul directorului sportiv Aurelian Babuțan. Potrivit unei informari de presa a clubului…

- Promovarea istorica in eșalonul secund pentru Unirea Ungheni, dupa finala cu Gloria Bistrița (2-2 in tur, 2-1 in retur), a fost intens savurata pe plan local. Lucrurile s-au schimbat rapid, la banca tehnica, dupa ce Florentin Petre, artizanul promovarii, a acceptat varianta de a reveni la Dinamo, ca…

- Chindia Targoviște se afla in cautare de antrenor dupa indepartarea italianului Diego Longo. Oficialii clubului dambovițean au luat legatura cu mai mulți tehnicieni in ultimele zile, dar, cel mai probabil, se va merge in noul sezon pe mana unui localnic. Potrivit unor voci apropiate clubului targoviștean,…

- Directorul medical al Spitalului Matei Bals din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat marți, 14 mai, ca Florin Piersic, care este internat la Spitalul Foișor de saptamana trecuta, nu numai ca se ridica singur din pat, ci poate chiar sta in picioare daca are sprijin, dar este un „pacient fragil” și…

- Atleții de la CSU Politehnicii Timișoara au obtinut locul 2 la Campionatul Național de alergare montana, distanța scurta și verticala. Sportivii alb-violeti au urcat pe pozitia secunda a podiumului in ambele probe ale concursului de la Campulung Moldovenesc. Dupa medaliile nationale de la semimaraton,…

- Liderul NATO, Jens Stoltenberg, le-a spus luni ucrainenilor ca membrii Alianței nu și-au respectat promisiunile de ajutor militar din ultimele luni, dar a adaugat ca fluxul de arme și muniții va crește de acum inainte, transmite hotnews.ro .