"Mizeria asta nu mai poate fi tinuta sub pres. Sunt 300 de dosare. Aducandu-mi aminte doar de cazul judecatorului Barsan, unde erau vreo șase magistrati in dosar, ajungem la cifra de 1000 de judecatori, magistrati care sunt santajati, astazi (...)

Domnule, daca tu ai dosar la DNA, chiar poti fi obiectiv in momentul ala? Nu cumva esti la mana DNA, nu asculti de cel care iti tine in mana dosarul? Exista riscul sa nu mai fie obiectivi. Judecatorii care au ascultat de comenzile statului paralel s-au trezit in inchisoare", a spus Zamfir, la Antena 3.