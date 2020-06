Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand cu data de 15 iunie 2020, domnul Cosmin Gabriel Popp se numeste in funcia de consilier de stat", este decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis si publicat, vineri, in Monitorul Oficial. Potrivit prezentarii de pe site-ul Administratiei Prezidentiale, Cosmin Gabriel Popp (n. 1981) este…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit pe Cosmin Gabriel Popp, fost deputat din partea PD/ PDL in perioada 2004 – 2008, consilier in cadrul Secretariatului General al Administratiei Prezidentiale. Decretul de numire a fost publicat vineri in Monitorul Oficial.”Incepand cu data de 15 iunie 2020,…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, principalele teme de discutie in cadrul reuniunii s-au axat pe cooperarea privind gestionarea pandemiei de COVID-19, reafirmarea perspectivei europene pentru regiunea Balcanilor de Vest, precum si pe reiterarea angajamentului regiunii fata…

- Potrivit site-ului Camerei Deputatilor, miercuri sunt programate sedinte comune online ale Comisiilor juridica, pentru aparare si pentru sanatate ale celor doua Camere ale Parlamentului, pentru intocmirea unui raport comun in cazul solicitarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la prelungirea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, intr-o declarație de presa susținuta de la Cotroceni, ca a luat act de demisia lui Victor Costache și a semnat deja decretul de numire a noului ministru al sanatații, Nelu Tataru. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis: Am luat act de demisia dlui…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Cotroceni, ca a semnat decretul privind numirea lui Nelu Tataru (secretar de stat, ex-senator PNL) in funcția de ministru al Sanatații. „Dl Tataru cunoaste foarte bine care e situatia si trebuie sa ia urgent toate masurile necesare pentru evitarea…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta in Romania a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. ‘Incepand de astazi se instituie starea…

- Decretul referitor la declararea starii de urgența a fost publicat in Monitorul Oficial! Astfel, toate masurile intra in vigoare din acest moment.Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca decretul prin care se impune stare de urgența cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor…