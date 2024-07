Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din județul Galați, prinși in flagrant de polițiștii din Alba Iulia: Au furat un telefon și au pretins suma de 200 de lei pentru restituirea acestuia Doi tineri din județul Galați, prinși in flagrant de polițiștii din Alba Iulia: Au furat un telefon și au pretins suma de 200 de lei pentru…

- Sambata, 20 iulie, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia Galați, protopopiatul Alba Iulia, numeroși tineri și credincioși de toate varstele s-au rugat impreuna Maicii Domnului. Acest moment de suflet, organizat in contextul Anului omagial al pastorației și ingrijirii bolnavilor…

- Poveștile din trecut ale veteranilor de razboi, ale prizonierilor sau ale celor deportați sunt povești de viața impresionante. Elevii colegiului militar au avut privilegiul nu doar de a cunoaște indeaproape astfel de eroi, ci de a fi chiar urmași ai acestora. Impresionați de sacrificiul, curajul și…

- Fundația Mobexpert ajuta Parohia cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ”Noi ne implicam, de aproape 20 de ani, in a-i ajuta pe cei care apeleaza la fundația noastra. Aflam povești impresionante care ne emoționeaza foarte mult și care ne conving sa ne implicam pentru a aduce o raza de speranța…

- In perioada 24.05-28.05.2024, cu o imensa bucurie și profunda onoare, am fost gazdele delegației oficiale a localitații Saint-Calais (Franța) și a membrilor Asociației “Les Amis D’Urca” cu ocazia implinirii a 21 de ani de la semnarea infrațirii intre localitațile Urca (Romania) și Saint-Calais (Franța).…

- Pentru a veni in intampinarea nevoilor comunitații albaiuliene și pentru a fi alaturi de familiile indoliate, Arhiepiscopia Alba Iuliei a inființat Cimitirul eparhial „Lumina Invierii”, care va fi inaugurat vineri, 7 iunie 2024, ora 11:00, printr-o slujba de binecuvantare oficiata de Inaltpreasfințitul…

- Mare sarbatoare a fost in Parohia Ortodoxa "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din municipiul Carei. In prezența Preasfințitului Parinte Episcop Iustin Sigheteanu a avut loc slujba de tarnosire a Bisericii, eveniment care se desfașoara o data la cateva sute de ani. The post MUNICIPIUL CAREI Sute…

- Adrian Ahritculesei, un alpinist hunedorean, in varsta de 40 de ani, a reușit sa cucereasca varful Everest, situat la o altitudine de 8.848 de metri deasupra nivelului marii. Saptamana trecuta, in noaptea de joi spre vineri, ardeleanul Adrian Ahrițculesei a reușit sa urce varful Everest in varianta…