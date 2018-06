Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de stanga din Germania au cerut marti expulzarea noului ambasador american de la Berlin, apropiat al lui Donald Trump, acuzat de amestec in problemele interne si de agravarea relatiilor bilaterale deja tensionate, informeaza AFP. Richard Grenell se afla in colimator atat pentru…

- Considerat mana dreapta a președintelui Trump in Europa, ambasadorul Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, a condamnat ferm modul in care autoritațile de la Berlin se eschiveaza de la indeplinirea...

- Dupa ce ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, a declarat ca “Vreau sa sustin si alti conservatori din intreaga Europa, alti oficiali”, Germania i-a cerut sa dea explicatii in legatura cu interviul oferit portalului de la dreapta Breitbart.

- Germania i-a cerut, luni, explicatii ambasadorului american la Berlin Richard Grenell, un adept al lui Donald Trump, dupa ce a declarat ca vrea sa-i ”sustina” pe conservatori in Europa, intr-un interviu acordat portalului de extrema-dreapta Breitbart, relateaza AFP.

- Intr-un interviu acordat la reședința SUA din Berlin, recent, ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, a criticat prestația Germaniei la alianța NATO, structura la care Statele Unite contribuie semnificativ, informeaza Beitbart.com.Mana dreapta in Europa a președintelui SUA a afirmat…

- Noul ambasador al Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, si-a preluat functia marti, dupa 15 luni de blocaj, si se confrunta deja cu critici in tara gazda, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Autor: Adrian SEVERIN Romanii traiesc maxima dezamagire provocata de comportamentul aliaților lor; ori al celor pe care și i-au dorit și i-au crezut aliați. Aceștia, in loc sa se mulțumeasca cu prietenia romanilor, cu toate pacatele ei, au cazut prada tentației de a-și reface imperiile sau de a-și…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, care are peste 5.000 de angajati in companiile locale, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat in localitatea Simeria, din judetul Hunedoara. Localitatea Simeria se afla la numai 3 kilometri…