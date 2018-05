Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, potrivit Agerpres.

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP. ”Ultimele…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 45 ranite intr-o serie de explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad in estul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, citate de France Presse. Acest atentat, care a avut loc vineri seara in jurul orei locale 23.00 in timp ce avea loc meciul, este…

- Un atentat la resedinta sefului politiei din Kandahar, in sudul Afganistanului, s-a soldat sambata cu cinci morti, dintre care trei teroristi, relateaza DPA. Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq. Deflagratia,…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, care precizeaza ca printre raniti se numara si soldati…

- Cel puțin o suta de persoane, printre care mulți erau copii, au fost ucise luni, in urma uni bombardament intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice. Incidentul a avut loc in nord-estul Afganistanului. Raidul a avut lor luni la pranz, in timpul unei ceremonii pentru inmanarea…

- Un atentat cu masina-capcana comis vineri in orasul Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, a facut cel putin 20 de morti, au anuntat autoritatile locale, citate de dpa si...