Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri, 13 octombrie, in centrul orasului Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia, care a si arestat un suspect. Seful politiei din orasul cu 26.000 de locuitori, Øyvind Aas, a declarat ca mai multe…

- Mai multe persoane au fost ucise sau sunt ranite dupa ce au fost atacate de un individ in oraselul norvegian Kongsberg, situat la aproximativ 80 de kilometri de Oslo, anunta serviciile de securitate. Forțele de ordine cred ca barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitații, a acționat singur, și…

- Trei persoane au murit, inclusiv o fata de 11 ani, dupa o explozie provocata de acumularea de gaze intr-o cladire de locuinte cu doua etaje care s-a prabusit partial sambata dimineata devreme intr-un sat din vestul Rusiei, a anuntat seful regiunii Lipetk, Igor Artamonov, citat de Reuters. Imaginile…

- 41 de persoane și-au pierdut viața și mai multe zeci au fost ranite intr-un incendiu declanșat la o inchisoare din orașul Tanggerang, din apropiere de Jakarta. Potrivit politiei, incendiul a avut loc in cursul nopții de miercuri spre joi la ora 2,20 ora locala și a fost stins dupa o ora și ceva,…

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…

- Zece persoane au murit si alte 45 au fost ranite intr-un accident produs in apropierea orasului Slavonski Brod, pe autostrada care leaga Zagreb de frontiera cu Serbia, relateaza AP, citata de News.ro. Un autocar inmatriculat in Kosovo se afla pe ruta sa obisnuita Germania – Pristina in momentul in care…

- Cel putin zece persoane au murit si 45 au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineata devreme pe o autostrada din Croatia, a anuntat politia, transmit MIA, AFP si DPA. In accident a fost implicat un autobuz ce asigura o cursa regulata din orasul german Frankfurt catre capitala Kosovo,…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin cinci persoane, dintre care doi minori, au decedat iar alte doua sunt in stare grava dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…