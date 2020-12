Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- In urma unui atac care a avut loc in apropierea unei școli dintr-un orașel situat in nord-estul Chinei, cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți șapte au fost raniți. Motivele atacului sunt necunoscute, iar poliția a reținut un suspect in acest caz, relateaza Hotnews.Martorii ocularau povestit polițiștilor…

- Ziua de 17 decembrie este declarata oficial zi de doliu in Timisoara. Acest lucru aminteste de faptul ca, in urma cu 31 de ani, in revolutia anticomunista inceputa in orasul de pe Bega au aparut primele victime ale fortelor de represiune.

- Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac care a avut loc in zona pietonala Trier. Victimele au fost lovite intentionat de o masina, iar din primele informatii, doua persoane au decedat si 10 sunt ranite. „Soferul a fost retinut”, a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram Leibe.…

- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unei explozii produse marti in oraselul sirian Al-Bab, aflat sub controlul unor grupuri insurgente sustinute de Turcia, informeaza agentia de presa Reuters.