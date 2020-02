Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Cristian, Gicu Cojocaru a prezentat in cadrul unei intalniri organizate la sediul PNL Brașov principalele proiecte actuale și viitoare din Cristian. Unul dintre cele mai importante proiecte, spune primarul, este repoziționarea cablurilor electrice in subteran, pe strada Lunga. Proiectul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca, pana la sfarsitul lunii ianuarie, vor fi finalizate propunerile de proiecte privind eficientizarea activitatii MAI, acestea urmand sa fie supuse...

- Berbecii au parte de o luna excelenta, capricornii castiga bani, iar gemenii isi vor rezolva probleme Nativii din zodia Gemeni se vor concentra in prima luna a anului 2020 pe rezolvarea mai multe probleme din sfera profesionala, in timp ce finalul lunii se anunta bun in ceea ce priveste viata amoroasa.…

- Iata ca am intrat in 2020 Sper ca momentele de la cumpana anilor, revelionul cuvant derivat al frantuzescului reveil, care inseamna trezire sa fi insemnat si pentru voi un moment de "desteptare" si de rezolutii importante pentru devenirea voastra din noul an, din noul deceniu.Numerologii sustin ca va…

- Astazi este cea mai scurta zi si cea mai lunga noapte a anului. Solstitiul marcheaza prima zi de iarna astronomica. In consecinta, la aceasta data, durata zilei are valoarea minima din an, de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute.

- Pe 21 decembrie, are loc solstitiul de iarna, cand Soarele se afla la cea mai joasa inaltime. De la aceasta data, pana pe 21 iunie, durata zilelor va crește continuu. Implicit, durata nopților va scadea in mod corespunzator. Soarele se afla in emisfera australa a sferei cerești, la distanța unghiulara…

- Diana Catalina Popa (38 de ani) este profesoara de limba si literatura romana la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati si unul dintre cei mai valorosi dascali din Romania. Stau dovada doua prestigioase distinctii primite de aceasta in 2016, premiul "Merito", ce se acorda doar profesorilor…