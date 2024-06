Numerologie: ce ne sfătuiesc astrele referitor la rezultatele alegerilor Conform numerologilor, anul 2024 este guvernat de cifra 8. In numerologie, aceasta cifra are semnificația Karmei. Adica, tot ceea ce se intampla este dictat de destin, trebuia sa se intample și nu putea fi evitat. Tot ceea ce se poate face este sa te adaptezi schimbarii și sa iei lucrurile așa cum vin. A incerca […] The post Numerologie: ce ne sfatuiesc astrele referitor la rezultatele alegerilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Dupa ce 185 de milioane de voturi au fost exprimate in 27 de țari, POLITICO ne aduce la curent cu cele mai importante aspecte ale alegerilor pentru Parlamentul European. Rezultatele acestor alegeri ofera o imagine clara asupra direcției in care se indreapta Uniunea Europeana și subliniaza schimbarile…

- Canicula a pus stapanire pe Romania. Temperaturile extrem de ridicate și-au spus serios cuvantul in ultimele zile, cu atat mai mult in acest weekend. Ziua alegerilor, 9 iunie, va fi una marcata de o caldura caniculara, cand valorile vor ajunge și la 39 de grade la umbra. Cod portocaliu de calduri in…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa inceapa, imediat dupa castigarea alegerilor locale, constructia unei Sali Polivalente cu 20.000 de locuri. In acest spațiu vor putea fi organizate competitii sportive si evenimente culturale. Gabriela Firea promite reluarea proiectului Salii…

- In momentul in care se realizeaza recensamantul, locuitorilor din Buhan li se pune intrebare simpla, dar profunda: „Ești fericit?” Rezultatele recensamantului din 2015 au aratat ca o parte semnificativa a populației, 35%, a declarat ca simte un sentiment profund de fericire. In plus, 47,9% au exprimat…

- Romanii susțin informarea corecta privind produsele fara fum: Rezultatele unui sondaj arata acceptarea crescanda a alternativelor la fumat. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de firma de cercetare independenta Povaddo pentru Philip Morris International (PMI), 76% dintre romanii adulți sunt de…

- Statul Major al Apararii a analizat, in lunile februarie, martie și aprilie, desfașurarea primei serii de recrutare-selecție a soldaților profesioniști in Armata Romaniei din acest an. Rezultatele nu sunt chiar incurajatoare. Armata a derulat campania de recrutare și selecție in toate cele 41 de județe…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Principalul partid de opozitie din Turcia a obtinut victorii electorale importante, duminica, in principalele orase ale tarii, Istanbul si Ankara, relateaza bbc.com. Președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca acestea sunt ultimele alegeri pentru el și apoi se va retrage, astfel ca iese din scena…