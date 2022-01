Stiri pe aceeasi tema

- 29 de actiuni punctuale au fost desfasurate de politisti, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, restaurante, terase, precum si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. In ultimele…

- Aproape 50 la suta din valoarea totala a amenzilor aplicate pe parcursul lunii noiembrie pentru incalcarea legislației muncii o reprezinta cele date pentru utilizarea in activitate a lucratorilor, fara forme legale. Astfel, in noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau a verificat 272…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, alaturi de structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat desfasurarea activitaților specifice pe raza intregului judet. In cadrul actiunilor, organele de control, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau, au desfasurat…

- Fenomenul muncii ”la negru” și al celei cunoscuta sub denumirea de ”la gri” va fi combatut și printr-o campanie susținuta de informare a salariaților și a persoanelor care urmeaza sa se angajeze. Acțiunea, demarata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau la sfarșitul lunii octombrie,…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare care a avut loc la data de 15 noiembrie 2021, pe raza orașului Abrud, au fost verificați 45 de operatori economici și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, din care 27 la Legea 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala.…

- Modificarea kilometrajului unei mașini va fi pedepsita cu inchisoarea. Sancțiuni risca și cei care vand mașinile cu odometrul defect. Registrul Auto Roman va crea o aplicație informatica in care vor fi inregistrate kilometrajele mașinilor preluate la momentul efectuarii inspecției tehnice periodice.…

- Peste 20 la suta dintre angajatorii verificați in ceea ce privește aplicarea legislației muncii au fost sancționați luna trecuta pentru ca nu o respectau, ceea ce reprezinta o proporție ingrijoratoare. Practic 44 agenți economici dintre cei 200 supuși controlului de catre Inspectoratul Teritorial de…

- Politistii si jandarmii au aplicat, de la inceputul saptamanii, 14.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2,7 milioane de lei, pentru nerespectarea reglementarilor privind combaterea pandemiei de COVID-19. ‘De la inceputul acestei saptamani, politistii si jandarmii au desfasurat peste 15.700…