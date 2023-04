Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina, potrivit a patru oficiali americani și altor surse, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca asistența militara europeana și americana in valoare de zeci de miliarde de dolari acordata Ucrainei arata ca Rusia se confrunta acum cu insași cu NATO, intr-un interviu acordat duminica pentru televiziunea de stat Rossiya 1, relateaza Reuters.„Ei trimit arme…

- Noul pachet de sanctiuni impus Rusiei de UE la un an de la inceputul razboiul in Ucraina vizeaza 121 de persoane si entitati, inclusiv producatori iranieni de drone, in timp ce Statele Unite au adoptat la randul lor un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, acesta incluzand si

- Rusia intentioneaza sa vanda peste 80- din exporturile sale de petrol din 2023 catre ceea ce numeste tari "prietenoase", a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, referindu-se la tarile care nu au sanctionat Moscova pentru invazia sa din Ucraina, transmite Reuters. El a adaugat ca aceste tari…

- Ministerul rus al Justitiei a trecut-o vineri pe Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia post-sovietica, pe lista agentilor straini pe motiv ca aceasta sprijina Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala” a Rusiei in acea tara, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Agentia…

- Miercuri, 18 ianuarie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comparat acțiunile recente ale Statelor Unite cu cele ale lui Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte, afirmand intr-o serie de declarații delirante pentru un diplomat de rangul sau ca Washingtonul a subjugat Europa pentru a purta un razboi…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters.