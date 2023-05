In week-end s-a desfașurat la Baia Mare Cupa Internaționala Flykick la inot, iar Clubul Sportiv Municipal Pitești a participat in concurs cu patru sportivi, care au obținut in total un numar de 19 medalii. Astfel, Munteanu Darius (10 ani) a obținut locul 2 la proba 50 metri bras, locul 1 la 100 metri bras, locul […]