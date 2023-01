Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul meteorologic australian a anuntat duminica faptul ca inundatiile fara precedent produse in zona de nord-vest a Australiei au dus la izolarea a numeroase comunitati, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inundațiile din Kimberley, cea mai nordica din regiunile Australiei de Vest au fost provocate in ultimele zile de sistemul meteorologic sever Ellie, un fost ciclon tropical care a adus ploi abundente in zona care are o suprafața de aproape trei ori mai mare decat Regatul Unit.

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 2 ianuarie 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte…

- Noii proprietari ai casei pe care fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona le-a cumparat-o parintilor sai in Buenos Aires au organizat evenimente in perimetrul acesteia pentru ca fanii echipei nationale a Argentinei sa poata sarbatori victoriile de la Cupa Mondiala din Qatar, relateaza Reuters,…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca guvernul de la Kiev a impus sanctiuni impotriva a 10 clerici de rang inalt pe motiv ca au fost de acord sa colaboreze cu autoritatile de ocupatie ruse sau au justificat invadarea de catre Moscova, scrie Reuters, conform News.ro. Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat sambata plafonarea pretului pentru un baril de petrol rusesc la 60 de dolari printr-un acord al UE, G7 si Australiei, spunand ca „nu este o decizie serioasa”, relateaza AFP si Reuters. „Nu este o decizie serioasa sa se stabileasca o astfel de limita…

- Dupa o pauza de 38 de ani, Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, situat in statul american Hawaii, a intrat in faza de eruptie in noaptea de duminica spre luni, obligand autoritatile locale sa ridice nivelul de alerta, informeaza Reuters si Hawaii News Now. „Pentru moment, fluxurile de lava…

- Nicole a crescut de la categoria de furtuna tropicala la cea de uragan de categoria 1, dupa ce a trecut miercuri de Bahamas și a lovit joi coasta de est a statului american Florida, la nord de Miami, cu vant de 120km/h, relateaza Reuters . El se manifesta cu ploi abundente, vant puternic și valuri care…