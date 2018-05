Stiri pe aceeasi tema

- Regina televiziunii americane, Oprah Winfrey, se numara printre primele celebritati care au sosit la castelul Windsor, la nunta dintre printul Harry si actrita Meghan Markle, transmite Reuters. Foto: (c) Chris Radburn/AP Numeroase celebritati internationale sunt…

- Se numește Septimius Ilarie. Un barbat cu un aspect fizic comun, aparent fara insușiri. Și totuși, cum reușește un astfel de barbat sa cucereasca numeroase femei, de la adolescente naive pana la mature trecute prin numeroase experiențe? Cum reușește sa le satisfaca atat dorințele sufletești, cat și…

- Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu fizicianului Stephen Hawking, la ceremonia funerara ce a avut loc la Cambridge. În capela au intrat numai rudele si prietenii eminentului om de stiinta. Numeroase celebritati au asistat la slujba.

- Parlamentarele din toate formațiunile politice si-au unit fortele la initiativa deputatei independente Oana Bizgan si au depus un proiect de lege care sa modifice alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Pe scurt, inițiativa legislativa…

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Jumatate dintre femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul, in Romania, iar acest lucru nu le ajuta sa profite de avantaje, mai tarziu, a declarat joi Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori…

- Femeile din cadrul Bisericii Catolice cer, printr-un menifest, ca rolurile lor sa fie "coerente cu abilitatile si capacitatilor lor", avand in vedere ca in fiecare zi experimenteaza rolul de subordonat in Biserica. Manifestul vine dupa ce o revista din Vatican a denuntat ca maicutele sunt exploatate…

- Ryan Reynolds se arunca in industria producerii bauturilor alcoolice. Starul din Deadpool a cumparat actiuni la Davos Brands - Aviation Gin, dupa ce a fost cucerit de gustul bauturii, spune compania intr-o declaratie. Miscarea vine dupa ce colegul sau actor George Clooney a vandut compania…