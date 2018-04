Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Lumea muzicii a mai pierdut un star. Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman. Muzicianul avea 28 de ani și se retrasese din showbiz de doi ani.

- DJ -ul suedez Avicii a murit la vârsta de 28 de ani, în Oman. Un reprezentant de-al artistului a anunțat dispariția lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. ”A fost gasit mort în Muscat, Oman, în dupa-amiaza zilei de vineri, 20…

- Cunoscutul DJ suedez Avicii s a stins din viata la doar 28 de ani, informeaza Antena3.ro. Pe numele sau Tim Bergling, Avicii a fost gasit mort in Oman, a anuntat producatorul sau. Piesele sale de pe YouTube aveau peste 2 miliarde de vizualizari. Avicii a venit in Romania in 2015, la prima editie a festivalului…

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…

- Numeroase personalitati din lumea filmului, rude si prieteni au asistat joi la funeraliile actritei Choi Eun-hee, figura emblematica a cinematografiei sud-coreene intre anii '60 si '70 si care a fost sechestrata timp de opt ani de regimul de la Phenian, relateaza EFE. Funeraliile private si…

- Cantaretul american Vic Damone a murit la varsta de 89 de ani, duminica, in orasul Miami Beach din Florida, in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie, scrie Variety.com, citat de news.ro.

- Scandal monstru in lumea muzicala! Lautari celebri sustin ca au fost batuti cu bestialitate de patronul unei discoteci din Buzau si lasati fara instrumente. Programul sustinut de Marinica Namol si lautarii sai s-ar fi incheiat cu circ.