Numeroase atacuri cibernetice în Taiwan, produse în timpul vizitei preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi Cel mai mare lant de magazine deschise timp de 24 de ore de pe insula a fost victima a ceea ce autoritatile taiwaneze numesc un numar fara precedent de atacuri cibernetice asupra site-urilor web guvernamentale apartinand biroului prezidential, ministerelor de externe si apararii, precum si infrastructurii, cum ar fi ecranele garilor, in semn de protest fata de vizita lui Pelosi. Taipei-ul nu a invinuit direct atacurile guvernului chinez, dar a spus ca atacurile asupra site-urilor web guvernamentale, care au paralizat operatiunile site-urilor, provin de la adrese din China si Rusia. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

