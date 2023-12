Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu-si doreste sa se imbogațeasca peste noapte, cu ajutorul unor numere norocoase? Jocurile de noroc au fascinat intotdeauna oamenii, iar caștigarea la loterie este visul multora. Fiecare zodie are trasaturi și caracteristici unice care pot influența șansele de a caștiga la Loto 6/49. Numere norocoase…

- De multe ori, atunci cand numerele noastre norocoase nu ne aduc niciun caștig, obișnuim sa persistam și sa le folosim in continuare, la fiecare final de saptamana! Dar, cei de la clickpentrufemei.ro ne spun ca, in funcție de semnul nostru zodiacal, am avea șanse mai mari daca mizam pe anumite numere!Ce…

- Tragerile LOTO din 17 decembrie 2023 au avut loc de la ora 18.30, in direct la Romania TV. Numerele caștigatoare la fiecare categorie, mai jos. Rezultatele tragerilor LOTO din... The post Care au fost numerele norocoase la extragerile LOTO din 17 decembrie 2023 appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ascendentul este unul dintre cele trei elemente de baza ale unei harți natale, celelalte doua fiind Soarele și Luna (semnele solare și lunare). El ne influențeaza cel puțin la fel de mult ca zodia. Horoscopul ascendentului pentru 2024 aduce surprize placute, dar și provocari zodiilor. In astrologie,…

- In Horoscopul Chinezesc, 2024 ne aduce fața in fața cu magnificul Dragon de Lemn. Pregatiți-va pentru un an transformator plin de autoritate, prosperitate și o nota de mistic! In tapiseria Zodiacului chinezesc, 2024 se desfașoara ca Anul Dragonului de Lemn, o perioada simbolizata de creștere, progres…

- Doar cateva zile ne mai desparte de noul an, iar 2024 vine cu mult noroc pentru unele zodii. Pentru acestea urmeaza momente de extaz, iar urmatoarea perioada va fi plina de bucurie și vești bune. Cele mai norocoase zodii in 2024 Gemeni Pe locul 1 in topul celor mai norocoase zodii se afla Gemenii. Acești…

- Luna decembrie aduce atat vesti pozitive, cat și negative pentru cele 12 zodii ale intreg horoscopului. Pentru o zodie in particular, insa, aceasta luna va aduce vesti extraordinare, deoarece persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor ramane insarcinate. Acești nativi din zodiac se vor bucura de…

- La tragerea Loto 6 49 de duminica, 22 octombrie, la categoria a II a, s au inregistrat doua castiguri in valoare de 111.446,44 lei fiecare.Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Constanta si la o statie de plata partenera.Numerele castigatoare…