- Aplicația gratuita InfoCons, unica la nivel internațional, disponibila in 33 de limbi, ofera consumatorilor, intr-un singur loc, toate informațiile de care aceștia au nevoie. Printr-o simpla accesare a aplicației InfoCons , consumatorii au puse la dispoziție toate numerele de urgența la nivel local,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a facut eforturi constante pentru ca dezvoltarea capabilitatilor sale sa se sincronizeze cu ritmul alert de evolutie a tehnologiei, in concordanta cu nevoile de functionare si de modernizare ale statului roman, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis.…

- Președintele mulțumește STS-ului. Klaus Iohannis a fost prezent marți la aniversarea a 30 de ani de activitate a Serviciului de Telecomunicații Speciale. In cadrul evenimentului organizat cu mare pompa la Cercul Militar Național, ocupantul fotoliului de la Cotroceni a menționat principalele realizari…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de ANCOM, localizarea cat mai exacta a apelantului la serviciul 112 este o actiune extrem de importanta pentru ca utilizatorii sa beneficieze de ajutor in timp util de la agentiile specializate de interventie (Politie, Ambulanta, Pompieri etc.). ”In…

- Agenții economici sunt luați cu asalt astazi. Black Friday 2022 a umplut magazinele, in special cele de electronice și electrocasnice. Protecția Consumatorului e mai vigilenta ca anii trecuți. S-a dat startul reducerilor de Black Friday. La fel ca in fiecare an, magazinele sunt luate cu asalt. Mai ales…

- Prefectul Vasile-Adrian Nița a coordonat astazi, 24 octombrie, ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-au aprobat masurile care trebuie aplicate in vederea aducerii in stare de operativitate a adaposturilor de protecție civila din județ. Pana la sfarșitul lunii viitoare,…

- Tentativa de transfer a celor doi nou-nascuti din Kiev la Spitalul de Copii din Iasi, anuntata in exclusivitate de „Ziarul de Iasi" miercuri, 12 octombrie, a ramas in aer. Reprezentantii Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi spun ca nu au mai fost contactati de nimeni pentru a realiza acest transfer…