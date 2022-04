Numerele castigatoare extrase la Joker, Loto 6/49, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus

Stiri pe aceeasi tema

- Tragerile loto se vor difuza duminica, 3 aprilie, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc", incepand cu ora 18.30. Duminica, 3 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 31 martie, Loteria…

- Numerele norocoase la Joker, Loto 6 49, Loto 5 40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus de duminica, 27 martie 2022.Iata numerele care au iesit castigatoare la ultima extragere loto, cea de duminica, 27 martie 2022: Loto 6 din 49:7, 31, 9, 13, 8, 3Loto 5 din 40:30, 27, 31, 6, 24, 33Joker: 15, 38, 41, 17,…

- Joi, 10 februarie 2022, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc. Astfel, numerele norocoase extrase astazi sunt: Noroc: 7 9 5 4 9 7 9 Joker: 24, 28, 29, 37, 32 8 Noroc Plus: 2 6 6 2 0 8 Loto 5 40: 8, 26, 10, 37, 36, 29 Super Noroc: 0 5 9 6 8 5Peste 1,59…

- Joi, 3 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 33.130 de castiguri in valoare totala de peste 2,61 milioane lei.La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un…

- Joi, 13 ianuarie 2022, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 ianuarie, Loteria Romana a acordat 30.774 de castiguri in valoare totala de peste 1,85 milioane lei.Numerele extrase joi, 13 ianuarie 2022Loto 6 49:…

- Duminica, 9 ianuarie 2022, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de joi, 6 ianuarie, Loteria Romana a acordat 25.464 de castiguri in valoare totala de peste 1,99 milioane lei. Numerele extrase duminica, 9 ianuarie:Loto…

