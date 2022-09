Duminica, 18 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele caștigatoare; Loto 6/49: 21, 41, 31, 14, 2, 43 Loto 5/40: 26, 17, 39, 1, 8, 25 Joker: 26, 16, 35, 6, 29,+13 Noroc: 6 3 5 5 6 6 2 Noroc Plus: 7 1 8 3 7 9 Super Noroc: 5 0 4 2 3 7 La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,53 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 969.600 de euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste…