Numere ghinioniste la Loto 6/49. Au fost extrase de cele mai puține ori. Chiar daca la Loterie este vorba in mare parte de noroc, este bine sa știm ca sunt și numere care ajung sa fie extrase de foarte puține ori. Unii le evita, in timp ce alții cred in ele. Sa aflam deci care sunt cele mai ghinioniste numere la Loto 6/49 și care au fost extrase de cele mai puține ori in ultimii aproape 30 de ani. Loteria Romana are o arhiva in care toate numerele extrase la Loto 6/49, din 1993 și pana in prezent sunt indexate. Numere ghinioniste la Loto 6/49. Au fost extrase de cele mai puține ori Astfel, vedem…