Primul numar de inmatriculare verde a fost eliberat, luni, a anunța Ministerul Afacerilor Interne, aceste numere fiind dedicate mașinilor nepoluante. Incepand de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, iar preschimbarea se va realizat la cerere, cat timp sunt indeplinite criteriile de acordare. Potrivit MAI, prin introducerea […] The post Numere de inmatriculare verzi pentru mașinile electrice, incepand de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .