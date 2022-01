Stiri pe aceeasi tema

- Un acvariu din Budapesta, Ungaria și-a propus sa raspandeasca bucuria de Craciun pentru cei patru rechini, diverși pești și clienți, imbracandu-și scafandrii in Moș Craciun. Scafandrii au instalat și un mic brad de Craciun pe fundul acvariului de 1,4 milioane de litri și l-au decorat cu scoici. Directorul…

- Din iunie, bitcoin si a dublat valoarea Cotatia bitcoin a scazut marti, 16 noiembrie 2021, cu peste 4 , ajungand sub nivelul de 60.000 dolari, pentru prima data luna aceasta, informeaza Reuters.Cea mai importanta moneda digitala inregistrase saptamana trecuta un nivel record, in valoare de 69.000 dolari.…

- Monedele virtuale au devenit deja un produs oferit de tot mai multe case de brokeraj , dar investi ț iile in aceste produse mai riscante, de aceea tranzac ț ionarea acestor active volatile ramane o adevarata „arta”....

- Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvaluit marti ca detine criptomonede, dupa ce a fost intrebat la conferinta The New York Times DealBook daca are in proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.”Detin. Consider ca este rezonabil sa le detin in cadrul unui portofoliu diversificat”,…

- ”Detin. Consider ca este rezonabil sa le detin in cadrul unui portofoliu diversificat”, a afirmat Cook intr-un interviu inregistrat. El a adaugat ca nu ofera nimanui sfaturi de investitii. Cook a spus ca este interesat de criptomonede ”de ceva timp” si ca a studiat subiectul. Cu toate acestea, Cook…

- Bitcoin și ether au atins noi maxime istorice la inceputul saptamanii, prețul Bitcoin depașind la un moment dat 67 mii 700 de dolari - peste recordul anterior stabilit la sfarșitul lunii octombrie - in timp ce ether a trecut pentru prima data de pragul de 4 mii 800 de dolari,

- Mastercard va anunta in curand ca orice banca sau comerciant din reteaua sa va putea oferi servicii cripto, care vor include portofele bitcoin, carduri de debit si de credit cu recompense in criptomonede si care vor permite cheltuirea de active digitale si programe de loialitate in care punctele…

- Mastercard va anunta in curand ca orice banca sau comerciant din reteaua sa va putea oferi servicii cripto, care vor include portofele bitcoin, carduri de debit si de credit cu recompense in criptomonede si care vor permite cheltuirea de active digitale si programe de loialitate in care punctele…