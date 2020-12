Numele vehiculate pentru ministere. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului - surse

Stiri pe aceeasi tema

- Numele vehiculate pana la aceasta ora pentru ministerele viitorului guvern ii anunța pe Raluca Turcan sau Sorin Campeanu pentru Ministerul Educației și pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul Sanatații. PNL...

- 10 total views Surse credibile ne informeaza ca luni, (marți cel tarziu), la sediul ABA Olt din Ramnicu Valcea iși va face apariția Corpul de Control al prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, cel care a sigilat birourile celor care formau Secretariatul General al Guvernului -Antonel Tanase și mai…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul pentru infiintarea comisiilor de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate in vederea efectuarii tratamentului pentru pacientii cu arsuri grave si Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinul ministrului sanatatii nr. 1419/2017 privind…

- Guvernul a avut ieri o ședința in care s-a discutat și a treia rectificare bugetara pe anul 2020. Astfel, s-ar fi alocat bani pentru plata salariilor angajaților DGASPC. La Bistrița, autoritațile județene stau in stand-by cu un plan B, in cazul in care banii de la Guvern ”se ratacesc” pe drum. In data…

- Angajații Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) iși vor primi salariile, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. ”Prefectul Stelian Dolha a transmis, catre Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații, la solicitarea…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca, prin a treia rectificare bugetara din acest an, care a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern, se asigura finantarea necesara in domeniul sanatatii, asistenta sociala si educatie si in acelasi timp continuarea investitiilor. Florin…

- Cultele religioase cer ca bisericile sa ramana deschise de Craciun. Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, la o intalnire de lucru organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea…

- Intrebat cum caracterizeaza activitatea vicepremierului Raluca Turcan, Tudose a declarat: „Nu vreti sa o luati din fata mea? Ca imi stricati seara". "Orban topaie de zici ca e vacanta. E in campanie Asuma-ti, lasa-l dracului pe altul", a adaugat fostul premier PSD. Ministerul Educatiei…