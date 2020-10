Stiri pe aceeasi tema

- ​Glasgow Rangers s-a impus pe terenul celor de la Standard Liege, într-un meci în care Ianis Hagi a fost titular. Intrat pe teren în minutul 74, Kemar Roofe a reușit în prelungirile partidei ceea ce ar putea fi golul anului în fotbal. Roofe a intrat în joc…

- CFR Cluj va disputa prima partida din noua ediție a grupelor Europa League impotriva bulgarilor de la ȚSKA, joi seara, de la 19:55. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Antrenorul bulgarilor, Stamen Belchev, știe deja la ce sa se aștepte de la formația pregatita de Dan Petrescu și…

- Echipa lui Ciprian Tatarușanu (34 de ani), AC Milan, va debuta in noul sezon de UEFA Europa League impotriva lui Celtic, joi seara, de la ora 22:00. Chiar daca a fost rezerva lui Gianluigi Donnarumma in primele 7 meciuri ale sezonului, internaționalul roman ar putea sa intre titular chiar in prima etapa…

- Cristi Borcea a dat o lovitura de aproximativ 1 milion de euro. Acesta a lasat-o fara hotelul din Botoșani pe prima lui soție, care se ocupa de imobil. Tun de cel puțin un milion de euro pentru Cristi Borcea Cristi Borcea a decis sa vanda hotelul din Botoșani, care era administrat de Mihaela, prima…

- FC Copenhaga a fost eliminata aseara din Europa League de Rijeka, dupa ce Peter Ankersen (30 de ani) a marcat in propria poarta. Meciul s-a terminat 1-0 și, astfel, danezii nu vor avea nicio reprezentanta in grupele competițiilor europene. Rijeka a reușit faza serii in play-off-ul Europa League. ...

- Ianis Hagi (21 de ani) a contribuit decisiv la calificarea lui Rangers in grupele Europa League, avand o prestație apreciata in meciul cu Galatasaray (scor 2-1). Rezultatele și urnele din Europa League pot fi vazute aici Mijlocașul roman a inceput meciul de pe Ibrox ca titular și nu a dezamagit. Impotriva…

- Meciul FCSB - Backa Topola 6-6 (10-11 d. pen.), din turul doi preliminar al Europa League, a batut toate recordurile din fotbalul european. Este prima partida din istoria cupelor europene - peste 24.000 de meciuri in total - cand ambele formatii inscriu cel putin 5 goluri (fara a fi luate in calcul…

- Jucatorii lui Real Madrid ajung joi la Manchester, zona afectata de coronavirus. Inchiși in camere, aproape singuri la stadion pentru antrenamentul oficial, fara conferințe. Nimeni nu se va apropia de ei. Meciul dintre Manchester City și Real Madrid va avea loc vineri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO…