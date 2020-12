Numele Ștefan. Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan Numele Ștefan are o semnificație deosebita in tradiția romaneasca și este legat de unul dintre cei mai mari apostoli ai lui Iisus. A treia zi de Craciun este praznic mare și mii de ramani il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan. Numele Ștefan, numele unui mare apostol și numele unui sfant indragit pe meleagurile noastre, este purtat de romani din primele secole creștine. Ștefan sau Ștefania sunt nume foarte populare și sunt purtate de peste 400.000 de romani, dintre care peste 300.000 fiind barbați. Numele Ștefan și originea lui greaca Numele Stefan vine de la termenul grecesc ”Stephanos” care inseamna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

