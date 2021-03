Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…

- Parchetul Judecatoriei Onesti a anunțat, joi, ca Politia are atributia de a desfasura activitati de negociere si asigura interventia pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal. Toate acestea nefiind de competența procurorului prezent, temporar, la locul tragediei din Onești. “Avand…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata.…

- Ancheta privind revoltele anti-Biden din SUA ia o turnura surprinzatoare. O femeie, ofițer activ din Armata SUA, specializata in razboaie psihologice, este vizata de autoritați ca fiind conducatoarea unor grupuri de persoane ce au participat la asedierea Capitoliului. Ancheta a relevat prezenta unui…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cunoscut pentru abuzuri repetate in domeniul gestionarii deșeurilor, a problemelor legate de mediu, dar și pentru cheltuieli nejustificate din fondurile primariei, a propus Consiliului Local al sectorului 3, chiar la sfarșitul anului trecut, adoptarea unei hotarari…

- Condamnarea lui Dan Voiculescu la inchisoare a venit dupa refuzul acestuia de a „preda” trustul Intact, in lupta cu sistemul lui Traian Basescu. Dezvaluirea adevaratului motiv al condamnarii fondatorului trustului Intact a fost facuta, marți, de Adrian Ursu, directorul editorial al Antena 3. Adrian…

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Barbatul condamnat are handicap psihic, fiind in trecut rezident al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala de la Ramnicu Sarat. Buzoianul care a fugit dintr-o unitate modulara inainte sa primeasca rezultatul nagativ pentru Covid-19, a fost trimis in judecata dupa o luna de ancheta și condamnat,…