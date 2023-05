Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți hackeri se folosesc de numele Poștei Romane in ultima perioada, au observat reprezentanții companiei. Cetațenii primesc SMS-uri sau e-mailuri legate de ridicarea unor colete fictive și, daca nu sunt atenți, pot sa se aleaga cu datele furate.

- Actiunile de phishing in care este folosit numele Postei Romane s-au intensificat in ultima perioada, iar prin intermediul SMS-urilor sau pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile si la datele personale ale utilizatorilor de Internet, avertizeaza Compania Nationala „Posta Romana".

- DNSC și Revolut ii sfatuiesc pe utilizatori sa acorde mai multa atenție riscurilor legate de fraude și sa trateze cu suspiciune mesajele care pretind ca vin din partea unor companii și le solicita sa comunice date personale.In perioadele de creștere a cheltuielilor fraudele cibernetice se inmulțesc,…

- Trei hackeri din Capitala au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati ca au spart conturile bancare ale unor persoane, de unde au sustras in total suma de 10.000 de euro. Cei trei sunt acuzati de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti de savarsirea infractiunilor de fals informatic…

- Atentie, urs pe partie! Turistii aflati in Poiana Brasov au primit mesaj RO-Alert prin care erau avertizati sa ramana in pensiuni si cabane, iar daca au iesit deja la schi, sa paraseasca partia urgent. Prea puțini au luat insa in serios alerta, mai ales ca zapada a fost perfecta pentru schi.

- ”Politia Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfasurare de cateva luni, avand o raspandire la scara larga in mai multe tari europene (Germania, Austria, Olanda, Finlanda si Belgia), savarsite prin apeluri telefonice nesolicitate, in care persoanele banuite…

- ''Victimele sunt informate cu privire la faptul ca, in urma unor atacuri cibernetice, conturile lor bancare au devenit vulnerabile si ca trebuie sa transfere de urgenta soldul disponibil intr-un cont sigur al bancii, in caz contrar existand riscul pierderii sumelor de bani aflate in aceste conturi.…