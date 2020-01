Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente si neobisnuite pentru acest sezon din Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh si alte state indiene producatoare de ceapa au dus la o explozie a pretului la aceasta leguma, ajungand la cele mai mari valori din 2013 pana in prezent.

- Guvernul iordanian a demisionat luni, cu cateva zile inainte de o remaniere asteptata in tara afectata de dificultati economice, relateaza agentia oficiala Petra, preluata de AFP. Aceasta remaniere va fi a patra de la inceputul mandatului premierului Omar al-Razzaz anul trecut si a doua in sase luni.…

- La evenimentul electoral au fost prezenți pe scena membri ai cabinetului Dancila și reprezentanți ai organizațiilor din vestul țarii. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a spus oamenilor prezenți ca au de „plivit” in 10 noiembrie, iar in 24 de „recoltat”… Dancila a spus in…

- Guvernul a alocat materiale de construcție in suma de peste 540 de mii de lei pentru lichidarea consecințelor ploilor cu grindina, de la inceputul lunii iulie, care au facut ravagii in nordul țarii. Decizia a fost luata astazi in cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

- Casa Regala a Suediei s-a micșorat... pe hartie. Regele Carl al XVI-lea Gustaf a decis sa retraga titlurile oficiale pentru cinci dintre nepoții sai, care nu sunt in linia directa a succesiunii la tron. In consecința, familia regala nu va mai primi suma anuala alocata acestora.

- Olanda urmeaza sa iși schimbe numele, a anunțat guvernul de la Haga. Autoritațile iși doresc ca incepand de anul viitor sa nu se mai foloseasca numele de Olanda ci doar cel de Țarile de Jos. Autoritațile din Olanda vor ca statul sa fie cunoscut dupa numele de Netherlands, tradus in romana Țarile de…

