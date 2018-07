Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai mari grupuri din industria de componente auto, Bosch și Continental, și-au dezvoltat in Romania o baza puternica de producție alaturi de care centrele de cercetare – dezvoltare cauta soluții pentru automobilele viitorului, de la propulsia hibrida sau 100% electrica pana la conectivitate…

- RACING UNION-VIITORUL CONSTANTA LIVE VIDEO TVR LIGA EUROPA. Gica Hagi a vorbit deschis despre meci la conferinta de presa oficiala și nu si-a ascuns planurile ofensive. "Vom incerca sa ne impunem jocul și sa marcam, chiar daca jucam in deplasare. Suntem la inceput de sezon, este primul meci oficial…

- Dintre antrenorii care vor lua startul in noul campionat din Romania, doar unul are in CV titlul: Gica Hagi, tehnicianul Viitorului, cel care bifeaza si alte recorduri. Vom avea un campionat in care antrenorii au un palmares subtire. Dintre cele 14 grupari care vor lua startul in Liga 1, una singura…

- Inginerii din Romania ai companiei Continental lucreaza in echipe complexe impreuna cu colegii lor din strainatate la dezvoltarea sistemului de conducere autonoma a autovehiculelor. In acest moment aceste sisteme sunt la „scoala de soferi”, la fel ca si orice conducator auto ei invata, sub supraveghere,…

- Horoscop Astazi o sa va povestesc despre ceva care ne trebuie și noua in Romania: o reforma inteligenta a sistemului de invațamant și a educației. Elon Musk a facut-o, o experimenteaza pe proprii copii!

- Cel mai recent sondaj Eurobarometru arata ca 67% dintre europeni (comparativ cu 64% în Octombrie 2017, în cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectiv 71% dintre români (61% în Octombrie 2017) considera ca tara lor a beneficiat de pe urma calitații de membra a UE. Nivelul…

- Ultima idee a lui Gigi Becali: ”Big Brother la Steaua”. Patronul FCSB-ului a luat o masura nemaintalnita in istoria fotbalului: a instalat camere si microfoane pe terenurile de pregatire de la Berceni, pentru a supraveghea orice miscare a jucatorilor lui Nicolae Dica. “Am pus camere la terenurile de…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, considera europarlamentarul Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…