Stiri pe aceeasi tema

- Informatii noi din dosarul permiselor port-arma eliberate ilegal in Caras-Severin. Numele fostului ministru de Interne, Mihai Fifor, si cel al fostului lider judetean PSD, Ioan Mocioalca, apar in ancheta, transmite Digi 24. Cei doi social-democrați sunt menționați in discuții atașate dosarului penal…

- Informatii de ultima ora in dosarul permiselor port-arma eliberate ilegal in Caras Severin!Numele fostului ministru de Interne, Mihai Fifor, si cel al fostului lider judetean PSD, Ioan Mocioalca, apar in ancheta, potrivit Digi24. Va reamintim ca prefectul județului Caras-Severin Matei…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, marți seara, la sediul central al partidului, in București, pentru a lua decizii, in urma eșecului de la prezidențiale! Conform unor informații, se incearca debarcarea Vioricai Dancila din funcția de președinte și organizarea unui Congres.Carmen Dan, demisa…

- Forțe din cadrul serviciului ucrainean de securitate (SBU) l-au arestat in regiunea Kiev pe Al Bara Shishani, un lider de rang inalt al rețelei teroriste Stat Islamic, au anunțat vineri autoritațile, potrivit site-ului publicației The Kyiv Post, relateaza Agerpres.Operațiunea de arestare a…

- Dupa ce Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului lider al PSD o poezie, in ziua in care implineste 57 de ani, si Mihai Fifor, secretarul general al PSD, i-a adus un omagiu in versuri acestuia.

- In acest context, ea a facut un apel la președintele Klaus Iohannis sa lase la o parte jocurile politice și sa renunțe la blocarea guvernului pentru a nu periclita funcționarea instituțiilor statului.De astfel, Mihai Fifor a scris pe pagina sa de Facebook ca in tot acest timp a incercat…

- Astazi expira mandatul lui Mihai Fifor de ministru interimar la Interne. Potrivit unor surse, plecarea lui nu va crea probleme cu plata salariilor angajaților, chiar daca instituția nu are un ministru plin.

- Fostul ministru de Interne, Dragoș Tudorache, actualmente europarlamentar PLUS, critica, vineri, proiectul de ordonanța care limiteaza durata mandatelor pentru șefii din Poliție anunțat de Mihai Fifor, precizand ca acesta duce la politizarea funcțiilor din sistem, potrivit Mediafax."PSD vrea…